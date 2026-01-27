Опубликованы фотографии нового кроссовера Renault Duster

В основу нового Duster легла модульная платформа Renault Group, обеспечивающая прочность конструкции и современные технологии. Габариты автомобиля: длина 4343 мм, ширина 1813 мм, высота 1659 мм, колесная база — 2657 мм, что соответствует параметрам глобальной версии модели.

Экстерьер отличается выразительным дизайном с массивной трапециевидной решеткой радиатора, светодиодной оптикой и защитными элементами по периметру кузова, которые подчеркивают внедорожный имидж. Задняя часть кроссовера также имеет уникальное оформление.

В салоне установлена мультимедийная система OpenR с сервисами Google (Google Maps, Assistant, Play), цифровая приборная панель и расширенный список опций для комфорта, включая двухзонный климат-контроль и панорамную крышу.

Для нового Duster предлагается три варианта двигателей: турбированный бензиновый TCe 100, более мощный TCe 160 и гибридная силовая установка E-Tech 160. Производитель заявляет, что гибрид способен до 80% времени в городском цикле двигаться на электротяге, сокращая расход топлива до 40% в сравнении с обычным бензиновым двигателем.

Продажи нового Renault Duster начнутся в Индии весной 2026 года. Позже он выйдет на рынки других стран.

Ранее сообщалось, что в России продают ВАЗ-2101 с ламбо-дверями и мощным мотором.