Опубликовано 03 февраля 2026, 14:11
1 мин.

Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Aito M6

Автобренд Aito распространил первые официальные фотографии своего нового кроссовера M6. Запуск автомобиля на рынок запланирован на второй квартал 2026 года. Автомобиль займет место в линейке между компактным M5 и флагманским M7, как по размеру, так и по цене.
Aito M6
Aito M6
© Aito
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Внешний дизайн M6 выполнен в фирменном стиле бренда. У автомобиля закрытая решетка радиатора, вытянутые блоки фар и скрытые дверные ручки. Спереди световые элементы интегрированы с вертикальными воздуховодами, а сзади сплошная световая панель.

Основными технологическими особенностями новинки станут новейшая цифровая платформа Huawei HarmonyOS Cockpit 5 и система автономного вождения ADS 4 в составе архитектуры Qiankun. Aito M6 будет предлагаться в двух версиях: с полностью электрической силовой установкой (BEV) и в качестве гибрида с увеличенным запасом хода (EREV). Это позволит модели конкурировать в сегменте семейных электромобилей среднего класса на растущем китайском рынке.

Модель призвана расширить продуктовую матрицу бренда, которая к моменту его выхода будет включать в себя кроссоверы M5, M7, M8 и M9.

Источник:Carnewschina
Автор:Алексей Морозов
#Aito