Опубликованы первые фотографии нового кроссовера Aito M6

Внешний дизайн M6 выполнен в фирменном стиле бренда. У автомобиля закрытая решетка радиатора, вытянутые блоки фар и скрытые дверные ручки. Спереди световые элементы интегрированы с вертикальными воздуховодами, а сзади сплошная световая панель.

Основными технологическими особенностями новинки станут новейшая цифровая платформа Huawei HarmonyOS Cockpit 5 и система автономного вождения ADS 4 в составе архитектуры Qiankun. Aito M6 будет предлагаться в двух версиях: с полностью электрической силовой установкой (BEV) и в качестве гибрида с увеличенным запасом хода (EREV). Это позволит модели конкурировать в сегменте семейных электромобилей среднего класса на растущем китайском рынке.

Модель призвана расширить продуктовую матрицу бренда, которая к моменту его выхода будет включать в себя кроссоверы M5, M7, M8 и M9.

