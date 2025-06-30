Китайцы обновили хэтчбек Ora 03, который возят в Россию

Внешность хэтчбека изменилась локально: у обновленного Ora 03 новые бамперы и воздухозаборники, расположенные вертикально, а также иные колесные диски. Версия с приставкой GT с красными акцентами и более «спортивным» оформлением передка осталась почти без новшеств.

Внутри изменений больше. Вместо кластера, объединяющего два экрана, у 03 более актуальная конфигурация — отдельно стоящие «приборка» и центральный монитор диагональю 10,25 и 14,6 дюйма соответственно.