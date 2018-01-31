Подозреваемые уверяют, что собрали фрукты с дороги

Пульс

Ограбление по-испански: три компактных машины и четыре тонны апельсинов

Aad25a8ac9a49c8de402d709e394053ba9662950
31 января 2018

Испанская полиция задержала пять человек за предполагаемую кражу четырех тонн апельсинов. Фрукты, украденные с грузового корабля, пришвартованного в порту Севильи, они вывезли на трех легковых автомобилях. Об этом сообщает издание Europa Press.

Об исчезновении апельсинов сообщила команда сухогруза. Вскоре сотрудники полиции, патрулирующие улицы недалеко от места происшествия, заметили конвой из трех автомобилей: седана Suzuki, небольшого универсала и минивэна. После непродолжительной погони машины удалось остановить.

Внутри легковушек правоохранители обнаружили четыре тонны фруктов, которые, по словам водителей и пассажиров, они подбирали с земли пока ехали.

В феврале 2017 года с завода Jaguar Land Rover в Солихалле грабители украли партию двигателей стоимостью около 3,5 миллиона евро. Вечером они проникли на территорию предприятия по поддельным документам и вывезли два прицепа с силовыми агрегатами.

Японские «технокаблучки»

Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие

Новости по теме
6 февраля 2017
У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро