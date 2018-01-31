Ограбление по-испански: три компактных машины и четыре тонны апельсинов

Испанская полиция задержала пять человек за предполагаемую кражу четырех тонн апельсинов. Фрукты, украденные с грузового корабля, пришвартованного в порту Севильи, они вывезли на трех легковых автомобилях. Об этом сообщает издание Europa Press.

Об исчезновении апельсинов сообщила команда сухогруза. Вскоре сотрудники полиции, патрулирующие улицы недалеко от места происшествия, заметили конвой из трех автомобилей: седана Suzuki, небольшого универсала и минивэна. После непродолжительной погони машины удалось остановить.

Внутри легковушек правоохранители обнаружили четыре тонны фруктов, которые, по словам водителей и пассажиров, они подбирали с земли пока ехали.

В феврале 2017 года с завода Jaguar Land Rover в Солихалле грабители украли партию двигателей стоимостью около 3,5 миллиона евро. Вечером они проникли на территорию предприятия по поддельным документам и вывезли два прицепа с силовыми агрегатами.