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11:00

В России хотят в семь раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

Если эта инициатива будет принята, то размер санкции приравняют к средней стоимости страхового полиса

© Антон Уханов, Мотор.Ру
Депутаты Госдумы обсуждают возможное ужесточение наказания за езду на автомобиле без полиса ОСАГО: штраф может вырасти с нынешних 800 рублей до уровня средней стоимости страховки, сообщает газета «Известия». На сегодняшний день она составляет 5,4 тысячи рублей.

Минфин намерен рассмотреть повышение штрафа за это нарушение. Замминистра финансов Алексея Моисеева ранее заявил, что наказание «должно быть сопоставимо с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса». Впрочем, годом ранее аналогичное предложение – повышение штрафа с 800 до 5 тысяч рублей не поддержали в правительстве.

В настоящее время в Москве в тестовом режиме работает система автоматической фиксации автомобилей без ОСАГО: только за первый месяц было выявлено более 700 тысяч случаев езды без страховки. Штрафы с камер водителям пока не приходят – им рассылают предупреждения о необходимости приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

На действующий штраф в размере 800 рублей распространяется 50-процентная скидка при оплате в течение 20 дней.

Источник: Известия