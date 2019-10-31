В России хотят в семь раз увеличить штраф за езду без ОСАГО

Минфин намерен рассмотреть повышение штрафа за это нарушение. Замминистра финансов Алексея Моисеева ранее заявил, что наказание «должно быть сопоставимо с той выгодой, которую получает автовладелец, отказываясь от покупки полиса». Впрочем, годом ранее аналогичное предложение – повышение штрафа с 800 до 5 тысяч рублей – не поддержали в правительстве.

В настоящее время в Москве в тестовом режиме работает система автоматической фиксации автомобилей без ОСАГО: только за первый месяц было выявлено более 700 тысяч случаев езды без страховки. Штрафы с камер водителям пока не приходят – им рассылают предупреждения о необходимости приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности.