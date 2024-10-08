В России предложили изменить правила действия ОСАГО

Кроме того, Нилов считает, что за отсутствие ОСАГО не должны штрафовать все камеры на пути автомобилиста. Для этого необходимо установить минимальный период до повторного вынесение санкции, который должен составить не менее суток. В противном случае водители могут за одну поездку по трассе собрать штрафов на сумму, значительно превышающую стоимость полиса.