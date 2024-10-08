В России предложили изменить правила действия ОСАГО

В России предложили изменить правила действия ОСАГОВопрос прорабатывается с разными экспертами
В Госдуме заявили, что автомобилисты должны получать действующие полисы ОСАГО так же быстро, как и медицинскую страховку. Информация о приобретении документа должна как можно скорее поступать во все необходимые базы ГИБДД. Только в таком случае водители сумеют избежать необоснованных штрафов с автоматических комплексов фиксации нарушений.
Кроме того, Нилов считает, что за отсутствие ОСАГО не должны штрафовать все камеры на пути автомобилиста. Для этого необходимо установить минимальный период до повторного вынесение санкции, который должен составить не менее суток. В противном случае водители могут за одну поездку по трассе собрать штрафов на сумму, значительно превышающую стоимость полиса.
Накануне стало известно, что дорожные камеры начнут в автоматическом режиме выявлять отсутствие ОСАГО с первого марта 2025 года. На первом этапе предупреждения будут приходить в «Госуслуги».