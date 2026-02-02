От 4 млн рублей: в РФ начались продажи обновленного кроссовера Jetour T2

Основным визуальным изменением в экстерьере стала смена цвета декоративных элементов с салатового на черный. Это коснулось рейлингов на крыше, накладок на передние буксировочные проушины и 19-дюймовых колесных дисков. На 20-дюймовых дисках для версии Discovery убрали декоративные винты и заменили салатовую центральную заглушку на темную.

Дополнительно были изменены: текстура подсветки эмблемы на решетке радиатора, фактура декоративных ручек капота, конфигурация накладок на петлях багажника, а также добавлены новые декоративные элементы на передний бампер в виде девятисекционных прямоугольников.

Интерьер Jetour T2 доработан минимально. Цветовое решение для приборной панели, руля, переднего центрального подлокотника и обивки сидений первого и второго рядов стало более насыщенным и глубоким за счет перехода с серо-черного на чисто черный цвет. Изменились вентиляционные отверстия в салоне. Кроме того, ключ-брелок получил обновленную форму.

Ранее сообщалось, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно завод в Петербурге.