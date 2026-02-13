От 4,7 млн рублей: обновленный Haval H9 вышел на российский рынок

Рамный внедорожник получил решетку радиатора серого цвета без хромированной отделки, расширители колесных арок H9 выполнены из неокрашенного пластика. В цветовую гамму добавлен новый оттенок серого цвета. Доработан и доступ к внешнему багажному боксу на пятой двери — теперь для его открытия не требуется использование брелока. В комплекте с автомобилем поставляются два смарт-ключа и один механический ключ.

В салоне изменений минимум: в частности, появился черный потолок. Основные нововведения касаются медиасистемы. Уже в базовой комплектации в нее интегрирован сервис «Яндекс Авто» с голосовым управлением. Платформа обеспечивает доступ к картам, музыке и книгам. Предусмотрена и функция беспроводного обновления программного обеспечения. Голосовой ассистент от концерна Great Wall распознает около 800 команд и позволяет управлять климат-контролем, проекционным дисплеем и камерами кругового обзора. Система оснащена функцией интеллектуального шумоподавления.

Для доступа к Интернету предусмотрен встроенный модем, также есть возможность подключиться к Сети через Wi-Fi. Haval H9 позиционируется китайским производителем на российском рынке как флагманская модель в линейке Haval Pro.

