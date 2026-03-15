От Москвы до Екатеринбурга: Geely выпустит кроссовер, проезжающий 1,7 тыс. км на одной заправке

Cиловая установка построена по последовательно-параллельной схеме. Под капотом — 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 110 л.с., работающий в паре с электромотором. Литий=железо-фосфатная тяговая батарея емкостью 29,8 кВт·ч позволяет проезжать на чистом электричестве до 225 километров. Полного же бака и заряда батареи, по заявлению производителя, хватит на 1730 километров пути.

Инженеры Geely применили здесь ряд фирменных технологий: аккумуляторный блок оснащен продвинутой системой терморегуляции и поддерживает быструю зарядку. Термический КПД бензинового мотора составляет более 47%.

Внешне Galaxy M7 следует стилистике старшей модели M9: узнаваемая светодиодная перемычка во всю ширину кузова, двухцветная окраска и «умная» дверь багажника с сенсором. Длина автомобиля составляет 4770 мм, колесная база — 2785 мм. В салоне — крупный экран медиасистемы, подсветка салона на 256 цветов и аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками.

Среди конкурентов новинки от Geely — кроссоверы семейства BYD Song. Geely намерена переманить их покупателей именно запасом хода и простором салона. Продажи новинки в Китае должны стартовать в апреле. Предположительно, Geely M7 Galaxy по цене войдет в самый массовый сегмент гибридов, который стоят в Китае 100−150 тыс. юаней (1,2−1,8 млн рублей).

