Бренд Oting привезет в Россию пикап Palasso

Бренд Oting привезет в Россию пикап PalassoOting расширяет модельный ряд
Palasso будет по всем параметрам чуть крупнее популярного в России Mitsubishi L200. Длина составит 5277 миллиметров, ширина — 1864 миллиметра, а высота — 1989 миллиметров при 3150-миллиметровой колесной базе (у Mitsubishi — 3000 миллиметров ровно).
Уже на заводе Palasso будут снабжать крышкой грузового отсека. В нем уместится до 2150 литров груза.
В Китае пикап продается под именем Dongfeng Palaso (Palasso, Palazzo). Построен он на базе Nissan Navara третьего поколения, а мотор делит с Паладином. Это двухлитровый наддувный бензиновый агрегат Mitsubishi 4K31, выдающий в России 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. В КНР он чуть мощнее — 228 сил. Пару двигателю составляет восмидиапазонный автомат ZF; привод полный, с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.
Oting Palasso дебютирует на выставке ORЁLEXPO 2024, которая откроется 17 октября. Продажи начнутся в первом квартале 2025 года. Позже российская линейка Oting пополнится еще двумя моделями: компактным кроссовером и полноразмерным внедорожником.
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