Бренд Oting привезет в Россию пикап Palasso

Palasso будет по всем параметрам чуть крупнее популярного в России Mitsubishi L200. Длина составит 5277 миллиметров, ширина — 1864 миллиметра, а высота — 1989 миллиметров при 3150-миллиметровой колесной базе (у Mitsubishi — 3000 миллиметров ровно).

Уже на заводе Palasso будут снабжать крышкой грузового отсека. В нем уместится до 2150 литров груза.

В Китае пикап продается под именем Dongfeng Palaso (Palasso, Palazzo). Построен он на базе Nissan Navara третьего поколения, а мотор делит с Паладином. Это двухлитровый наддувный бензиновый агрегат Mitsubishi 4K31, выдающий в России 218 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. В КНР он чуть мощнее — 228 сил. Пару двигателю составляет восмидиапазонный автомат ZF; привод полный, с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.