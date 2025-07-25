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Опубликовано 25 июля 2025, 20:01
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Когда в России появится новый пикап Oting на базе Nissan

Стартовую цену постараются сделать «привлекательной»
Oting раскрыла срок российской премьеры пикапа Z9 на базе Nissan. Компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», «дочка» китайского Sinomach Auto, завершила сертификацию новинки под брендом Oting — Z9. Полноразмерный пикап с 258-сильным мотором от Mitsubishi получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), разрешающее выход на российский рынок. Первые поставки дилерам ожидаются в первых числах сентября.
Oting Z9
Oting Z9
© Oting
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Oting Z9 построен на платформе Nissan Frontier. В России его будут предлагать с тем же мотором, что и в Китае, — это двухлитровый агрегат Mitsubishi мощностью 258 лошадиных сил, который агрегатируется с восьмидиапазонным автоматом ZF.

Привод у пикапа полный, а клиренс равен 240 миллиметрам, благодаря чему Z9 не страшен брод глубиной до 80 сантиметров. Предусмотрены 12 режимов езды, включая пресеты для бездорожья, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.

Oting Z9

© Oting

Длина Z9 составляет 5,5 метра, ширина — 1,7 при 3,3-метровой колесной базе. Отмечается, что пикап на 97 процентов состоит из высокопрочной стали. В Китае грузовичок собирают на заводе Zhengzhou Nissan — совместном предприятии Nissan и Dongfeng.

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Рублевую стоимость Oting объявит в день старта продаж в начале сентября. Официальные дилеры надеются, что «цена будет привлекательная», и они смогут «сделать подарок российским автомобилистам».

Помимо Z9, в этом году в российской линейке Oting появится еще один пикап — Rich 7 на базе Nissan Navara. А в 2026-м к ним присоединится крупный внедорожник на платформе Nissan Patrol седьмой генерации.

Источник:Пресс-служба Oting
Автор:Мария Руцкая
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