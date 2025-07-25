Когда в России появится новый пикап Oting на базе Nissan

Когда в России появится новый пикап Oting на базе NissanСтартовую цену постараются сделать «привлекательной»
Oting Z9 построен на платформе Nissan Frontier. В России его будут предлагать с тем же мотором, что и в Китае, — это двухлитровый агрегат Mitsubishi мощностью 258 лошадиных сил, который агрегатируется с восьмидиапазонным автоматом ZF.
Привод у пикапа полный, а клиренс равен 240 миллиметрам, благодаря чему Z9 не страшен брод глубиной до 80 сантиметров. Предусмотрены 12 режимов езды, включая пресеты для бездорожья, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.
Длина Z9 составляет 5,5 метра, ширина — 1,7 при 3,3-метровой колесной базе. Отмечается, что пикап на 97 процентов состоит из высокопрочной стали. В Китае грузовичок собирают на заводе Zhengzhou Nissan — совместном предприятии Nissan и Dongfeng.
Рублевую стоимость Oting объявит в день старта продаж в начале сентября. Официальные дилеры надеются, что «цена будет привлекательная», и они смогут «сделать подарок российским автомобилистам».
Помимо Z9, в этом году в российской линейке Oting появится еще один пикап — Rich 7 на базе Nissan Navara. А в 2026-м к ним присоединится крупный внедорожник на платформе Nissan Patrol седьмой генерации.