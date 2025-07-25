Когда в России появится новый пикап Oting на базе Nissan

Oting Z9 построен на платформе Nissan Frontier. В России его будут предлагать с тем же мотором, что и в Китае, — это двухлитровый агрегат Mitsubishi мощностью 258 лошадиных сил, который агрегатируется с восьмидиапазонным автоматом ZF.

Привод у пикапа полный, а клиренс равен 240 миллиметрам, благодаря чему Z9 не страшен брод глубиной до 80 сантиметров. Предусмотрены 12 режимов езды, включая пресеты для бездорожья, адаптивный круиз-контроль и система мониторинга слепых зон.