Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Впервые с 2009 года универсал предлагается с турбированным мотором – 2,4-литровым агрегатом, выдающим 264 силы и 376 Нм. Также в линейке есть 184-сильный 2,5-литровый атмосферник с непосредственным впрыском топлива. Оба агрегата работают в паре с полным приводом и вариатором, в ручном режиме имитирующим смену восьми ступеней. Шестицилиндровый двигатель мощностью 260 сил для модели больше не доступен.