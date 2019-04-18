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7:29

Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет

Универсал переехал на модульную платформу и обзавелся новым оборудованием

Компания Subaru представила универсал Outback шестого поколения. Дебют модели состоялся на автосалоне в Нью-Йорке.
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Универсал построен на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), как и нынешний Forester. В конструкции «тележки» широко использованы сверхвысокопрочные стали, позволившие увеличить жесткость передней подвески и кузова на кручение на 70 процентов, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб – на 100 процентов.

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Кроме того, новая конструкция позволяет при фронтальном и боковом ударе поглощать на 40 процентов больше энергии, улучшая безопасность пассажиров при ДТП. Также в стандартное оснащение теперь включен комплекс систем безопасности Eyesight, в том числе адаптивный круиз-контроль.

Для нового «Аутбэка» полностью переработана подвеска и улучшена шумоизоляция – на магистральных скоростях уровень шума снизился на три децибела. Дверь багажника теперь открывается на больший угол, а в списке оснащения появилась система ее бесконтактного открывания. Объема самого грузового отсека увеличился до 2,1 тысячи литров. Дорожный просвет на американских машинах 221 миллиметр.

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Самое заметное изменение в салоне – вертикальный 11,6-дюймовый планшет мультимедийной системы, как на новом Legacy. С него осуществляется управление музыкой, климат-контролем и доступ ко все настройкам автомобиля.

Впервые с 2009 года универсал предлагается с турбированным мотором – 2,4-литровым агрегатом, выдающим 264 силы и 376 Нм. Также в линейке есть 184-сильный 2,5-литровый атмосферник с непосредственным впрыском топлива. Оба агрегата работают в паре с полным приводом и вариатором, в ручном режиме имитирующим смену восьми ступеней. Шестицилиндровый двигатель мощностью 260 сил для модели больше не доступен.

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В список оснащения «Аутбэка» входят поворотные LED-фары, система удержания в полосе, точка доступа WiFi, аудиокомплекс Harman Kardon с 12 динамиками, вентиляция сидений, камера переднего вида со 180-градиусным обзором.

Subaru Outback текущего поколения доступен в России по цене от 2 659 000 рублей. Универсал предлагается с двигателями 2.5 и 3.6, вариатором Lineartronic и полным приводом.

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