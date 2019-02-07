Новая Subaru Legacy: модульная платформа, турбомотор и планшет в салоне

Модель построена на глобальной модульной платформе, которая в «растянутой» модификации используется для восьмиместного кроссовера Ascent. От него же седану достался и турбированный четырехцилиндровый бензиновый оппозитник объемом 2,4 литра. Он развивает 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с вариатором и симметричным полным приводом.

С нуля до 96 километров в час седан с такой силовой установкой ускоряется за 6,1 секунды. Средний расход топлива в городском цикле составляет 9,8 литра на сто километров пробега, а на трассе – 7,3 литра.

Как говорят в компании, в конструкции нового «Легаси» по сравнению с предшественником используется на 13 процентов больше сверхвысокопрочной стали и на 371 процент больше промышленного клея. Жесткость на кручение возросла на 70 процентов, на изгиб на 100 процентов, а элементы кузова теперь поглощают на 40 процентов больше энергии при столкновении как спереди, так и сбоку.

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