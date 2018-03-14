Объявлены сроки появления в России обновленного Subaru Outback

Российский старт продаж обновленного Subaru Forester запланирован на второй квартал текущего года. Автомобиль оснастят комплексом безопасности EyeSight, в состав которого войдет адаптивный круиз-контроль, функции экстренного торможения и удержания в полосе, а также система мониторинга слепых зон.

Subaru Outback получил новые амортизаторы, перенастроенный усилитель рулевого управления, улучшенные тормоза, модернизированный вариатор с более коротким звеном цепи и облегченный 2,5-литровый оппозитник. Помимо 175-сильной «четверки», в гамму двигателей универсала войдет шестицилиндровый агрегат объемом 3,6 литра. Его мощность составит 260 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

Обновленный Outback будет комплектоваться внедорожным режимом работы управляющей электроники X-Mode, функцией активного управления вектором тяги, подтормаживающей колеса для лучшего прохождения поворотов, а также системой выбора режимов работы двигателя и трансмиссии.

В список оснащения универсала войдет адаптивная головная оптика, подогрев руля, сидений, электропривод двери багажного отделения, электростеклоподъемники всех дверей, а также новая информационно-развлекательная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой голосовых помощников Apple и Google. В салоне машины появится новый руль и большее количество декоративных элементов.

Публичный дебют обновленного Subaru Outback состоялся в апреле прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке. У модели немного поменялся дизайн передней части кузова: появилась другая решетка радиатора, более агрессивный бампер, боковые зеркала и фары иной формы. Также для улучшения шумоизоляции были установлены новые передние стекла.

Дорестайлинговые машины доступны на российском рынке по цене от 2 519 900 рублей.

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