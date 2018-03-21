Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback
Компания Subaru назвала рублевые цены на обновленный универсал повышенной проходимости Outback. Минимальная стоимость модели, которая будет предлагаться в четырех комплектациях, составляет 2 399 000 рублей.
В список стандартного оснащения модели входят система бесключевого доступа и запуска двигателя, подогрев всех сидений, кожаная обивка, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики давления в шинах, электростеклоподъемники, а также светодиодные фары.
Обновленный универсал будет предлагаться в России с двумя бензиновыми двигателями: «четверкой» 2.5 и шестицилиндровым агрегатом рабочим объемом 3,6 литра. Первый развивает 175 лошадиных сил, а второй – 260 сил. Оба сочетаются только с вариатором. Все версии Outback комплектуются системой постоянного полного привода.
Комплектации и цены Subaru Outback
|Комплектация
|Мотор
|Цена (руб.)
|Standard
|2.5
|2 399 000
|Elegance
|2.5
|2 549 900
|Premium
|2.5
|2 639 900
|Premium ES
|2.5
|2 739 900
|Premium ES
|3.6
|3 299 900
Конкурентами Subaru Outback на российском рынке будут Audi A4 allroad (от 2 844 000 рублей), Volkswagen Passat Alltrack (от 2 199 000 рублей) и Volvo V60 Cross Country (2 195 000 рублей).
Премьера обновленной версии Subaru Outback состоялась в апреле 2017 года. После рестайлинга о модели поменялась радиаторная решетка, фары головного света, накладки на бамперы, появился новый руль и изменилась отделка интерьера.