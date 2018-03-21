Названы рублевые цены на обновленный Subaru Outback

Компания Subaru назвала рублевые цены на обновленный универсал повышенной проходимости Outback. Минимальная стоимость модели, которая будет предлагаться в четырех комплектациях, составляет 2 399 000 рублей.

В список стандартного оснащения модели входят система бесключевого доступа и запуска двигателя, подогрев всех сидений, кожаная обивка, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики давления в шинах, электростеклоподъемники, а также светодиодные фары.

Обновленный универсал будет предлагаться в России с двумя бензиновыми двигателями: «четверкой» 2.5 и шестицилиндровым агрегатом рабочим объемом 3,6 литра. Первый развивает 175 лошадиных сил, а второй – 260 сил. Оба сочетаются только с вариатором. Все версии Outback комплектуются системой постоянного полного привода.

Комплектации и цены Subaru Outback

Комплектация Мотор Цена (руб.) Standard 2.5 2 399 000 Elegance 2.5 2 549 900 Premium 2.5 2 639 900 Premium ES 2.5 2 739 900 Premium ES 3.6 3 299 900

Конкурентами Subaru Outback на российском рынке будут Audi A4 allroad (от 2 844 000 рублей), Volkswagen Passat Alltrack (от 2 199 000 рублей) и Volvo V60 Cross Country (2 195 000 рублей).

Премьера обновленной версии Subaru Outback состоялась в апреле 2017 года. После рестайлинга о модели поменялась радиаторная решетка, фары головного света, накладки на бамперы, появился новый руль и изменилась отделка интерьера.

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