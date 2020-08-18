В Россию привезли ограниченную серию Mitsubishi Outlander

Обычный Mitsibishi Outlander в базовой комплектации, с двухлитровым мотором и передним приводом можно купить за 1 709 000 рублей. Также в России доступна семиместная версия модели, цены на которую варьируются от 2 103 000 до 2 399 000 рублей. А за 2 532 000 рублей можно купить Outlander GT, укомплектованный трёхлитровым мотором мощностью 227 лошадиных сил.