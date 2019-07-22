Объявлены рублевые цены на трехрядный Mitsubishi Outlander

Представители японского бренда подчеркнули, что новинка сохранила внешние габариты, так как производится на базе стандартной версии с двумя рядами. Основное отличие кроется в организации багажного пространства: там под полом размещены два складных кресла.
|Комплектация
|Цены
|Outlander 2.0 Intense+ 4WD (7s) CVT 2019
|2 073 000
|Outlander 2.4 Ultimate 4WD (7s) CVT 2019
|2 369 000
Семиместный Outlander предложат на российском рынке в модификациях с двухлитровым мотором мощностью 146 лошадиных сил либо с агрегатом объемом 2,4 литра с отдачей 167 сил. Оба они сочетаются с системой полного привода и вариатором.
Производство трехрядного Mitsubishi Outlander налажено на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области, где уже собирают пятиместную версию.
Цены стандартный пятиместный кроссовер варьируются от 1 699 000 рублей за вариант с передним приводом и «базовым» мотором 2.0 MIVEC до 2 319 000 рублей за полный привод и 2,4-литровый двигатель.