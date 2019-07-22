Объявлены рублевые цены на трехрядный Mitsubishi Outlander

Представительство Mitsubishi в России сообщило о старте продаж семиместного Outlander – он намечен на август. В компании также раскрыли стоимость нового исполнения кроссовера: от 2 073 000 рублей. Таким образом, разница с пятиместной версией составляет 50 тысяч рублей.