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11:54

Объявлены рублевые цены на трехрядный Mitsubishi Outlander

В продажу новинка поступит до конца лета

Представительство Mitsubishi в России сообщило о старте продаж семиместного Outlander – он намечен на август. В компании также раскрыли стоимость нового исполнения кроссовера: от 2 073 000 рублей. Таким образом, разница с пятиместной версией составляет 50 тысяч рублей.

Представители японского бренда подчеркнули, что новинка сохранила внешние габариты, так как производится на базе стандартной версии с двумя рядами. Основное отличие кроется в организации багажного пространства: там под полом размещены два складных кресла.

КомплектацияЦены
Outlander 2.0 Intense+ 4WD (7s) CVT 20192 073 000
Outlander 2.4 Ultimate 4WD (7s) CVT 20192 369 000

Семиместный Outlander предложат на российском рынке в модификациях с двухлитровым мотором мощностью 146 лошадиных сил либо с агрегатом объемом 2,4 литра с отдачей 167 сил. Оба они сочетаются с системой полного привода и вариатором.

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Производство трехрядного Mitsubishi Outlander налажено на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области, где уже собирают пятиместную версию.

Цены стандартный пятиместный кроссовер варьируются от 1 699 000 рублей за вариант с передним приводом и «базовым» мотором 2.0 MIVEC до 2 319 000 рублей за полный привод и 2,4-литровый двигатель.