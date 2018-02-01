Mitsubishi добавила российскому «Аутлендеру» две бюджетные версии

Компания Mitsubishi Motors подготовила для модели Outlander на российском рынке новые доступные модификации с передним приводом. Вседорожник получил еще две версии в добавок к уже продававшейся ранее комплектации Inform, стоящей 1 529 000 рублей.

Теперь 146-сильный базовый «Аутлендер» с передним приводом можно заказать в комплектациях Invite и Intense+. Они стоят 1 579 990 и 1 699 990 рублей соответственно, что на 110 и 90 тысяч рублей дешевле полноприводных автомобилей в таких же вариантах оснащения.

В оснащение комплектации Invite входят две подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, аудиосистема, обогрев передних сидений, руля и лобового стекла. В версии Intense+ число подушек безопасности расширится до семи, а также появится камера заднего вида, бесключевой доступ и легкосплавные диски.

Длительный тест Outlander GT: часть первая и вторая. Фото Мотор.Ру

Цены на полноприводные вседорожники начинаются от 1 689 900 тысяч рублей.

Помимо двухлитрового мотора, для «Аутлендера» также доступен 2,4-литровый агрегат мощностью 167 сил. Цены на машины с таким двигателем начинаются от 1 989 990 рублей. В модификации GT (2 319 990 рублей) машина комплектуется трехлитровой «шестеркой», выдающей 227 сил.