Кроссоверу обновили внешность и элементы гибридной установки

Пульс

Компания Mitsubishi сменила гибридному «Аутлендеру» силовую установку

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20 февраля 2018

Компания Mitsubishi Motors подготовила к Женевскому автосалону обновленный гибридный кроссовер Outlander PHEV. Модель получила другую силовую установку, в которой были заменены все компоненты.

[Тест-драйв Mitsubishi Outlander PHEV -- кроссовера, разрушившего воображаемое будущее](https://motor.ru/testdrives/outlanderphev.htm)

Тест-драйв Mitsubishi Outlander PHEV – кроссовера, разрушившего воображаемое будущее

Вместо прежнего двухлитрового двигателя, работающего по циклу Отто, кроссовер получил агрегат объемом 2,4 литра с более высоким крутящим моментом, более плавной работой, улучшенной экономичностью и циклом Аткинсона.

Кроме того, на десять процентов была повышена мощность генератора и заднего электродвигателя (до 89 лошадиных сил), а емкость блока аккумуляторов возросла на 15 процентов (до 13,8 киловатт-часов).

Режимы работы управляющей электроники были дополнены вариантами Sport и Snow (спортивный и для заснеженных дорог соответственно).

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Обновленный Outlander PHEV

Обновленный Outlander PHEV

Дорестайлинговый Outlander PHEV

Дорестайлинговый Outlander PHEV

Внешне обновленную машину можно отличить по светодиодным фарам, модернизированной решетке радиатора и оформлению противотуманных фар, более крупному заднему спойлеру и новым 18-дюймовым колесным дискам.

Также компания Mitsubishi Motors привезет в Женеву концепт e-Evolution, который впервые показали в прошлом году на автосалоне в Токио.

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