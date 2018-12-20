McLaren сделал супергибрид P1 GTR в стиле болида Айртона Сенны

Информации о доработках силовой установки нет. Обычный P1 GTR оснащается 3,8-литровым твин-турбо V8 и электромотором, которые в сумме выдают 1000 лошадиных сил. С мест до «сотни» супергибрид разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 362 километра в час.