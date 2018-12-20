McLaren сделал супергибрид P1 GTR в стиле болида Айртона Сенны

Автомобиль сделан по заказу одного из коллекционеров McLaren, с юных лет восхищавшегося Сенной. Кузов супергибрида окрашен сочетанием цветов McLaren Rocket Red и Anniversary White, которые подражают ливрее гоночного McLaren MP4/4. Двери купе украшает бразильский флаг, надпись Senna и слоган Driven to Perfection. Покраска и нанесение графических элементов заняла у специалистов MSO 800 часов.
Уникальный P1 GTR получил имя Beco — такое прозвище дали родители маленькому Айртону. Супергибрид оснащен теплозащитным экраном, покрытым 24-каратным золотом, задней крышкой Lexan и модифицированным кожухом моторного отсека. Кроме того, двухдверке улучшили аэродинамику, установив более широкий передний сплиттер, планку Гёрни, боковые дефлекторы и канарды. В результате доработок купе может генерировать до 800 килограммов прижимной силы.
В салоне McLaren P1 GTR Beco появился руль с отделкой алькантарой, которую использовался и на передней панели, и гоночные облегченные кресла, разработанные для Senna. Кроме того, отделение MSO сделало для клиента уникальный шлем, сочетающийся с окрасом машины.
Информации о доработках силовой установки нет. Обычный P1 GTR оснащается 3,8-литровым твин-турбо V8 и электромотором, которые в сумме выдают 1000 лошадиных сил. С мест до «сотни» супергибрид разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 362 километра в час.