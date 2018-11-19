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19 ноября, 12:53

Вы только послушайте: звук шести суперкаров на 6 миллионов долларов

В битве выпускных систем приняли участие Bugatti Chiron, два Ford GT, McLaren 720S, Ferrari 458 Speciale и Lamborghini Urus

На YouTube-канале DragTimes появился ролик, в котором пять суперкаров и самый быстрый серийный внедорожник в мире соревнуются в громкости звука выпускных систем. Общая стоимость машин, участвовавших в видео, составляет шесть миллионов долларов.

Самый дорогой гиперкар среди участвовавших в съемке – это 1500-сильный Bugatti Chiron. В США такой автомобиль обойдется примерно в 3,4 миллиона долларов. Полмиллиона долларов будет стоить 655-сильный Ford GT, а 335 тысяч придется заплатить за McLaren 720S, оснащенный 720-сильной (770 Нм) турбированной «восьмеркой» и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Звук автомобилей можно послушать, начиная с 1:20
Видео: DragTimes

Около 350 тысяч долларов стоит купе Ferrari 458 Speciale, которое оснащается 4,5-литровым восьмицилиндровым атмосферником мощностью 605 лошадиных сил. Участвовавший в ролике автомобиль был оснащен выпуском фирмы Innotech Performance Exhaust. Еще одной машиной с кастомным выпуском стал Lamborghini Urus. Внедорожник оснащен 4,0-литровым твин-турбо мотором V8, выдающим 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Стоит такая машина в США около 255 тысяч долларов.

Последним участником стал тюнинговый вариант суперкара Ford GT образца 2005 года. Автомобиль выдает около 1000 лошадиных сил. Его стоимость в ролике не уточняется.

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