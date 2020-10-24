Итальянский суперкар будут выпускать в США

«Мы нацелены на запуск новой золотой эры американского автомобильного дизайна и передового опыта, а также создание возможностей, развитие талантов и смелое сотрудничество» — заявил глава марки Райан Беррис. Он считает De Tomaso итало-аргентино-американским брендом, ведь его основал в Италии аргентинец Алехандро де Томазо, а большинство выпущенных моделей использовали моторы Ford — автомобили продавались в США через дилеров этой марки. Производство P72 должно стартовать в четвёртом квартале 2022 года.