В рамках проекта под названием Mission American Automotive Renaissance возрождённая итальянская марка De Tomaso собирается перевезти на другой берег Атлантического океана собственную штаб-квартиру и производственные мощности для сборки первой модели P72. Компания ведёт переговоры с властями нескольких штатов — решение будет принято в течение шести месяцев. Тот факт, что итальянский суперкар будут выпускать в США, свидетельствует о «возвращении американскому автопрому славных дней превосходства», считают в De Tomaso.
«Мы нацелены на запуск новой золотой эры американского автомобильного дизайна и передового опыта, а также создание возможностей, развитие талантов и смелое сотрудничество» — заявил глава марки Райан Беррис. Он считает De Tomaso итало-аргентино-американским брендом, ведь его основал в Италии аргентинец Алехандро де Томазо, а большинство выпущенных моделей использовали моторы Ford — автомобили продавались в США через дилеров этой марки. Производство P72 должно стартовать в четвёртом квартале 2022 года.