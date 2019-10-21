Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:11

Американец пересек США на гиперкаре за три дня

Владелец Pagani Huayra за короткий срок добрался от одного побережья страны до другого

© instagram.com/1slocrx
Пользователь Instagram под ником 1slocrx не жалеет свой роскошный родстер Pagani Huayra стоимостью 2,5 миллиона долларов: за трое суток он проехал на нем более 4,7 тысячи километров, от одного побережья США до другого. Судя по репортажу, который мужчина вел в соцсетях, гиперкар справился с долгим путешествием без поломок.

Пока одни богачи хранят свои гиперкары в гаражах, лишь изредка совершая короткие променады за рулем, другие используют их как обычные автомобили для путешествий. К последней категории относится и Боб, который не пожалел Pagani Huayra и отправился на нем в долгую дорогу. О практичности и экономии топлива речь не идет: гиперкар укомплектован шестилитровым мотором V12 мощностью 754 лошадиных сил.

До противоположного побережья Соединенных Штатов Боб добрался без происшествий. По пути он, как и любой другой автопутешественник, заруливал в придорожные забегаловки и к местным достопримечательностям.

В начале осени Pagani представила самую экстремальную версию Huayra, построенную по заказу российского тюнинг-ателье TopCar Design. Новинка получила названием Imola в честь знаменитой итальянской гоночной трассы. По предварительным данным, такой гиперкар укомплектован 6,0-литровым мотором V12 с двумя турбонагнетателями от топовой Huayra BC, выдающим 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 километров в час у него уходит 2,7 секунды.

Источник: Instagram.com/1slocrx