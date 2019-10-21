Американец пересек США на гиперкаре за три дня

Пока одни богачи хранят свои гиперкары в гаражах, лишь изредка совершая короткие променады за рулем, другие используют их как обычные автомобили для путешествий. К последней категории относится и Боб, который не пожалел Pagani Huayra и отправился на нем в долгую дорогу. О практичности и экономии топлива речь не идет: гиперкар укомплектован шестилитровым мотором V12 мощностью 754 лошадиных сил.