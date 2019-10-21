Американец пересек США на гиперкаре за три дня

Пока одни богачи хранят свои гиперкары в гаражах, лишь изредка совершая короткие променады за рулем, другие используют их как обычные автомобили для путешествий. К последней категории относится и Боб, который не пожалел Pagani Huayra и отправился на нем в долгую дорогу. О практичности и экономии топлива речь не идет: гиперкар укомплектован шестилитровым мотором V12 мощностью 754 лошадиных сил.
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#ildiavolo performed impressively again today on day 2 of the #roadsterroadtrip2019 Follow @carboncp9a and @pagani_ty for posts during the trip. 📷by @carboncp9a #pagani #huayraroadster #paganilove #paganiautomobili. First pic is Cadillac ranch in TX, second is Stafford Air&Space museum in OK.
До противоположного побережья Соединенных Штатов Боб добрался без происшествий. По пути он, как и любой другой автопутешественник, заруливал в придорожные забегаловки и к местным достопримечательностям.
В начале осени Pagani представила самую экстремальную версию Huayra, построенную по заказу российского тюнинг-ателье TopCar Design. Новинка получила названием Imola в честь знаменитой итальянской гоночной трассы. По предварительным данным, такой гиперкар укомплектован 6,0-литровым мотором V12 с двумя турбонагнетателями от топовой Huayra BC, выдающим 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 километров в час у него уходит 2,7 секунды.