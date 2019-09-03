Pagani показала самую экстремальную версию Huayra

Pagani Huayra Imola выделяется агрессивным аэродинамическим обвесом с множеством прорезей, массивных задним диффузором, антикрылом с продольным «плавником» и воздухозаборником на крыше. Первый экземпляр суперкара (всего их будет пять) выкрашен в темно-серый цвет с яркими оранжевыми акцентами по всему кузову.
Информация о технической начинке не раскрывается. Вполне вероятно, что Pagani Huayra Imola оснащен 6,0-литровым мотором V12 с двумя турбонагнетателями от топовой Huayra BC, выдающим 800 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Коробка — семиступенчатый «робот» Xtrac с синхронизаторами из карбона и электрогидравлическими актуаторами. С такой силовой установкой Huayra BC разгоняется до «сотни» за 2,7 секунды.
В августе прошлого года Pagani показала спецверсию родстера Huayra, названную в честь одной из самых быстрых птиц отряда соколиных — кречета. Особенностью машины стал белый окрас кузова с акцентами темно-синего и золотистого цвета, а также изображения кречета на подголовниках и дверных картах.