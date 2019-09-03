Pagani показала самую экстремальную версию Huayra

Pagani Huayra Imola выделяется агрессивным аэродинамическим обвесом с множеством прорезей, массивных задним диффузором, антикрылом с продольным «плавником» и воздухозаборником на крыше. Первый экземпляр суперкара (всего их будет пять) выкрашен в темно-серый цвет с яркими оранжевыми акцентами по всему кузову.