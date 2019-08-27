Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника

Пагани заявил в интервью Autocar, что марка хочет сделать нечто «радикальное» после 2025 года. По его словам, руководство даже рассматривает вариант выпустить первый в истории марки внедорожник. Если когда-нибудь на рынке появится кроссовер с шильдиком Pagani, его стоимость точно будет не меньше трех миллионов евро. Однако, как добавил Пагани, даже на такой автомобиль найдется покупатель.
Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz. Пагани заметил, что немецкий партнер давно работает в этом сегменте и мог бы поделиться своими платформами.
Кроме того, Пагани рассказал, что преемник Huayra, который пока что известен под индексом C10, получит электрическую силовую установку. В качестве основного гиперкар оснастят традиционным ДВС — V-образным 12-цилиндровым, которым с производителем поделились коллеги из Mercedes. Но помимо V12 в моторной гамме появится и полностью электрический двигатель.
«У С10 будет обычный V12, но в то же время появится и полностью электрический автомобиль. Он не будет построен на той же платформе — мы доработаем ее»
Основатель марки объяснил, что сейчас покупатели становятся моложе. Если раньше автомобилями Pagani интересовались в основном коллекционеры старше 50 лет, то сейчас огромная часть клиентской базы — молодые люди, для которых важны вопросы экологии и электрификации.
Последней новинкой, которую представил производитель, стала модель Huayra BC Roadster. Автомобиль получил инновационный монокок из композита следующего поколения, а также 800-сильный мотор V12 объемом 6,0 литра. Тираж родстера ограничен 40 экземплярами. Стартовая цена – 3 085 000 евро.