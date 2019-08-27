Производитель гиперкаров Pagani задумался о выпуске внедорожника

Пагани заявил в интервью Autocar, что марка хочет сделать нечто «радикальное» после 2025 года. По его словам, руководство даже рассматривает вариант выпустить первый в истории марки внедорожник. Если когда-нибудь на рынке появится кроссовер с шильдиком Pagani, его стоимость точно будет не меньше трех миллионов евро. Однако, как добавил Пагани, даже на такой автомобиль найдется покупатель.

Если внедорожнику дадут зеленый свет, итальянский производитель хочет разрабатывать модель совместно с инженерами Mercedes-Benz. Пагани заметил, что немецкий партнер давно работает в этом сегменте и мог бы поделиться своими платформами.