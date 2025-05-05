Уникальную Pagani Zonda Unico посвятили горе Куньлунь

В прошлом году на торгах Sotheby’s в Дубае за 11 миллионов долларов продали ультраредкий Pagani Zonda 760 LM Roadster. Серия LM (от Le Mans) состоит всего из двух автомобилей, и их разработка до сих пор считается одним из самых сложных проектов за всю историю Pagani. Для двухдверки было создано более 60 новых компонентов, а программа испытаний растянулась на полгода.