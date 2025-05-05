Уникальную Pagani Zonda Unico посвятили горе Куньлунь

Уникальную Pagani Zonda Unico посвятили горе КуньлуньСуперкар выпущен в единственном экземпляре
История Pagani Zonda, казалось, уже закончена. В прошлом году итальянцы показали Zonda Arrivederci, пообещав, что на этот раз экземпляр уж точно самый последний. Но несколько дней назад в аккаунтах гонконгского дилера марки появились фотографии новой Zonda Unico. Название, созвучное слову «уникальный», отсылает к одноимённой программе, в рамках которой Pagani предлагает модернизацию уже проданных автомобилей.
Очередная версия суперкара посвящена горному хребту Куньлунь. В китайской мифологии этой горе отведено особое место, и в разные исторические периоды её считали то пристанищем богов, то раем на земле. По неофициальным данным, построена Zonda Unico в 2024 году и использует VIN-номер списанной Zonda S. Обычно на такие машины ставили «мерседесовский» V12 7.3 мощностью 555 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, однако здесь может стоять и его форсированный вариант, развивающий 760 сил и 780 Нм.
В прошлом году на торгах Sotheby’s в Дубае за 11 миллионов долларов продали ультраредкий Pagani Zonda 760 LM Roadster. Серия LM (от Le Mans) состоит всего из двух автомобилей, и их разработка до сих пор считается одним из самых сложных проектов за всю историю Pagani. Для двухдверки было создано более 60 новых компонентов, а программа испытаний растянулась на полгода.