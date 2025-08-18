Въезд в Санкт-Петербург хотят сделать платным для автомобилистов

Въезд в Санкт-Петербург хотят сделать платным для автомобилистовТаким образом власти собираются бороться с пробками
По словам Бельского, сейчас власти на федеральном уровне обсуждают запуск эксперимента с платным въездом в центр городов. Санкт-Петербургу бы такое решение пригодилось, сказал он, отметив, что город «по своей структуре города очень похож на Стокгольм». В шведской столице эту практику уже применили. 70 процентов населения изначально были против, но после введения платы общественное мнение изменилось — 90 процентов высказались за.
«Петербург все-таки — музей под открытым небом, мы должны понимать, видеть, сохранять это, предоставлять возможность гостям города, которые к нам приезжают, любоваться нашим городом, а не количеством машин, стоящих в пробках», — сказал Бельский.
Сейчас на тысячу жителей Петербурга приходится 329 автомобилей, подсчитали в «Автостате». Это больше, чем в Москве — 301 машина на тысячу горожан. Несмотря на «планомерную работу» по развитию городского транспорта, пробки в час пик достигают 10 баллов, что заставляет власти искать новые способы разгрузить дороги.
Идея о платном центре звучит далеко не впервые. Еще в 2022 году ее высказывал тот же Александр Бельский, а в 2019-м был разработан проект комплексной схемы организации дорожного движения с возможностью взимания платы за проезд по центральным улицам и мостам.