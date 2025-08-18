Въезд в Санкт-Петербург хотят сделать платным для автомобилистов

По словам Бельского, сейчас власти на федеральном уровне обсуждают запуск эксперимента с платным въездом в центр городов. Санкт-Петербургу бы такое решение пригодилось, сказал он, отметив, что город «по своей структуре города очень похож на Стокгольм». В шведской столице эту практику уже применили. 70 процентов населения изначально были против, но после введения платы общественное мнение изменилось — 90 процентов высказались за.

«Петербург все-таки — музей под открытым небом, мы должны понимать, видеть, сохранять это, предоставлять возможность гостям города, которые к нам приезжают, любоваться нашим городом, а не количеством машин, стоящих в пробках», — сказал Бельский.