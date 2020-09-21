Разукрашенный 36-летний Ford продают за 178 миллионов рублей

Ford LTD 1984 года выпуска принадлежал владельцу одного из немецких отелей. В 1996 году в этой гостинице остановился танзанийский художник Джордж Лиланга, который приехал в Германию для участия в выставке. Хозяин отеля предложил африканскому деятелю искусств расписать его белый «Форд» в обмен на бесплатное проживание. Джордж согласился и вместе с художником Пони Йенги покрыл кузов универсала красочными рисунками в африканском стиле.

Выставленный на продажу арт-объект на колесах оборудован стандартным 3,8-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Интерьер автомобиля отделан белой кожей и вставками «под дерево».