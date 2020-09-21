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Разукрашенный 36-летний Ford продают за 178 миллионов рублей

Росписью машины занимался танзанийский художник

Ford LTD © mobile.de
Анастасия Дубина
На немецкой онлайн-площадке по продаже автомобилей Mobile.de выставили на продажу Ford LTD в кузове универсал 1984 года выпуска за два миллиона евро (примерно 178 миллионов рублей по текущему курсу). Столь высокая цена обусловлена тем, что кузов автомобиля расписан одним из самых ярких представителей модернистского африканского искусства — Джорджем Лилангой.

Ford LTD 1984 года выпуска принадлежал владельцу одного из немецких отелей. В 1996 году в этой гостинице остановился танзанийский художник Джордж Лиланга, который приехал в Германию для участия в выставке. Хозяин отеля предложил африканскому деятелю искусств расписать его белый «Форд» в обмен на бесплатное проживание. Джордж согласился и вместе с художником Пони Йенги покрыл кузов универсала красочными рисунками в африканском стиле.

Выставленный на продажу арт-объект на колесах оборудован стандартным 3,8-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Интерьер автомобиля отделан белой кожей и вставками «под дерево».

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Ford LTD

Фото: mobile.de

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Пробег расписной машины – 143 000 километров. Начальная ставка на аукционе составляет два миллиона евро (примерно 178 миллионов рублей по текущему курсу). По мнению продавца, подобная цена обусловлена тем, что искусство является бесценным и его уникальный Ford станет украшением любой частной коллекции.

В начале июня в Германии выставили на продажу самый маленький в мире серийный автомобиль — Peel P50. Его оценили в 150 000 евро (примерно 11 700 000 рублей по текущему курсу). В 2019 году машину разукрасил один из самых популярных современных немецких художников Леон Лёвентраут.

Источник: mobile.de