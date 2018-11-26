У Mitsubishi Pajero Sport появился «элитный» вариант

Кроме того, у белых машин крыша, багажные рейлинги и задний спойлер окрашены в контрастный черный цвет. А всего для внедорожников в исполнении Elite Edition предлагается лишь два варианта окраса: белый и черный.

В салоне — отделка из коричневой кожи, логотип «Pajero Sport» на панели приборов перед передним пассажиром и декоративные пороги из нержавейки с подсветкой.