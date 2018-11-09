Обновленный пикап Mitsubishi L200 получил 2400 изменений

Объем доработок заметно превышает простой рестайлинг: в конструкцию внесено 2400 изменений, среди которых есть весьма серьезные. Премьера машины состоялась через три года после выхода модели четвертого поколения.

Передок пикапа теперь оформлен в новом фирменном стиле Dynamic Shield, который ранее уже обкатали на кроссовере Eclipse Cross и минивэне Xpander. Оптика выполнена в два «этажа»: узкая верхняя секция с головным светом и ходовыми огнями, плюс крупные противотуманки внизу, совмещенные с «поворотниками». Колесные арки теперь выполнены по-внедорожному угловатыми.