Обновленный пикап Mitsubishi L200 получил 2400 изменений

Объем доработок заметно превышает простой рестайлинг: в конструкцию внесено 2400 изменений, среди которых есть весьма серьезные. Премьера машины состоялась через три года после выхода модели четвертого поколения.
Передок пикапа теперь оформлен в новом фирменном стиле Dynamic Shield, который ранее уже обкатали на кроссовере Eclipse Cross и минивэне Xpander. Оптика выполнена в два «этажа»: узкая верхняя секция с головным светом и ходовыми огнями, плюс крупные противотуманки внизу, совмещенные с «поворотниками». Колесные арки теперь выполнены по-внедорожному угловатыми.
Изменена и задняя часть: фонари получили менее замысловатую, угловатую форму. Но свою самую узнаваемую черту пикап от Mitsubishi сохранил: это скругленный наклонный разъем между кабиной и грузовой платформой на машинах с двойной кабиной.
Среди многочисленных точечных изменений конструкции — передние тормоза с увеличенными дисками и более мощными суппортами, а также увеличенные задние амортизаторы, которые должны улучшить плавность хода.
Заслуженный турбодизель 4D56 объемом 2,5 литра и мощностью 136 сил отправлен в отставку. Теперь L200 в зависимости от конкретного рынка будет предлагаться с двумя моторами: либо старым бензиновым атмосферником 2.4 мощностью 128 лошадиных сил, либо новым турбодизелем 4N15 объемом 2,4 литра и мощностью 181 сил. На машинах для российского рынка этот дизель с алюминиевым блоком и турбиной с изменяемой геометрией ставился и прежде.
После рестайлинга L200 получит шестиступенчатый «автомат» вместо пятиступенчатого. Выбор между автоматической коробкой и шестиступенчатой «механикой» сохранится.
Система полного привода по-прежнему будет предлагаться в двух вариантах. Базовой останется Easy Select с жестким подключением передней оси. А вот конструкцию продвинутой трансмиссии Super Select изменили. У нее останется межосевой дифференциал, позволяющий пользоваться полным приводом и на сухом асфальте, но распределение момента по осям поменяется с половинного на 40:60 в пользу задней оси. Новый вариант трансмиссии называется Super Select 4WD-II. Возможность заказать блокировку заднего дифференциала сохранится.
Управление трансмиссией Super Select 4WD-II по-прежнему будет осуществляться электроприводом, при помощи поворотной шайбы на центральном тоннеле. А вот насчет базовой раздатки Easy Select данных у нас пока нет: возможно, что шайба будет за доплату, а базовые машины сохранят привычный рычаг. Зато точно известно, что новые машины получат внедорожный режим работы системы стабилизации и систему помощи спуска с горы.
А едва ли не главные нововведения — это электронные ассистенты водителя. Теперь у L200 есть полный набор страхующей электроники: система контроля слепых зон, система автоторможения (распознает машины и пешеходов), система предупреждения случайного ускорения (подает сигнал, если на пути есть препятствие, а водитель нажал на газ), система помощи при выезде с парковки задним ходом, комплекс камер кругового обзора и автомат переключения дальнего света.
В ближайшее время обновленный L200 поступит в продажу в Таиланде и других странах Юго-восточной Азии. У нас автомобиль появится в 2019 году, но ни цены, ни детали комплектации пока не объявлены. Цены на текущий вариант пикапа у российских дилеров стартуют о 2 008 000 рублей за машины 2018 года выпуска.