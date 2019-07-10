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12:05

Вот так будет выглядеть обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Новинка дебютирует до конца июля

Компания Mitsubishi Motors поделилась тизером модернизированного внедорожника Pajero Sport и раскрыла дату премьеры: она пройдет в Таиланде 25 июля. В компании пообещали, что новинка получит новый дизайн, «еще больше удобства, комфорта и качества».
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C момента прошлой масштабной модернизации модели Pajero Sport прошло уже четыре года и настало время для планового обновления. Внедорожник 2020 модельного года, судя по опубликованному тизеру, выполнили в стиле недавнего L200. От пикапа модели достались массивные бамперы, по-иному оформленная радиаторная решетка и более узкая светодиодная оптика.

По предварительным данным, моторная гамма останется прежней. Она включает 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью 209 лошадиных сил, рядный четырехцилиндровый 181-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, а также 2,5-литровый дизель на тяжелом топливе, который доступен для модели в некоторых азиатских странах.

В России цены на внедорожник варьируются в диапазоне от 2 379 000 рублей за версию с 6-ступенчатой механикой и турбодизелем до 3 210 000 рублей за 8-диапазонный «автомат» в паре с бензиновым агрегатом.

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