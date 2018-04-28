Компания Mitsubishi оставила Pajero Sport без задних кресел

Компания Mitsubishi Motors представила «грузовой» вариант внедорожника Shogun Sport (на российском рынке продается под именем Pajero Sport), у которого нет заднего ряда кресел. Премьера автомобиля состоялась на выставке коммерческого транспорта в британском Бирмингеме.

Коммерческий вариант Mitsubishi Shogun Sport от обычного внедорожника отличается 1500-литровым багажным отсеком. Он будет доступен только на рынке Соединенного королевства. Новинка оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 181 лошадиная сила, который сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select II.

В стандартное оснащение внедорожника входят кожаные кресла с подогревом и электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 510-ваттным усилителем, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции доступны металлические наладки вместо задних стекол.

Помимо этого, Mitsubishi Shogun Sport Commercial укомплектован адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и камерами кругового обзора.

Ранее Ford расширил семейство модели Fiesta текущего поколения и добавил в линейку грузовую модификацию хэтчбека под названием Sport Van. Новинка также лишена второго ряда сидений, но способна перевозить грузы длиной до 1,3 метра.