Объем багажного отсека автомобиля составляет 1500 литров

Пульс

Компания Mitsubishi оставила Pajero Sport без задних кресел

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28 апреля 2018

Компания Mitsubishi Motors представила «грузовой» вариант внедорожника Shogun Sport (на российском рынке продается под именем Pajero Sport), у которого нет заднего ряда кресел. Премьера автомобиля состоялась на выставке коммерческого транспорта в британском Бирмингеме.

[Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster](https://motor.ru/testdrives/dakarshadows.htm)

Mitsubishi Pajero Sport против Renault Duster

Коммерческий вариант Mitsubishi Shogun Sport от обычного внедорожника отличается 1500-литровым багажным отсеком. Он будет доступен только на рынке Соединенного королевства. Новинка оснащается 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 181 лошадиная сила, который сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода Super Select II.

В стандартное оснащение внедорожника входят кожаные кресла с подогревом и электрорегулировками, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с 510-ваттным усилителем, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции доступны металлические наладки вместо задних стекол.

Помимо этого, Mitsubishi Shogun Sport Commercial укомплектован адаптивным круиз-контролем, системой предотвращения столкновений и камерами кругового обзора.

Ранее Ford расширил семейство модели Fiesta текущего поколения и добавил в линейку грузовую модификацию хэтчбека под названием Sport Van. Новинка также лишена второго ряда сидений, но способна перевозить грузы длиной до 1,3 метра.

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