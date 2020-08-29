О том, что Porsche работает над новыми версиями Panamera, впервые стало известно ещё в прошлом году: в Штутгарте задумались о том, что роскошный гран-турер с посадочной формулой 2+2 мог бы составить конкуренцию Mercedes-Benz SL и BMW 8-Series. Автомобиль планировали построить на укороченной версии модульной платформы MSB от нынешней пятидверной «Панамеры»: по габаритам он должен был получиться заметно крупнее спорткара 911. Однако с недавним обновлением модели в линейке так и не появилась двухдверка, хотя, как сообщает издание Motoring, компания Porsche всё ещё думает о выпуске Panamera в кузове купе.
Руководитель продуктовой линейки марки Porsche Томас Фримут пояснил, что с этой идеей в компании ещё не определились окончательно, чтобы дать проекту зелёный свет. «Мы обсуждаем это на протяжении нескольких лет, поскольку у наших конкурентов, как известно, также есть двухдверные автомобили. У нас есть прекрасная двухдверка 911, но при этом мы всегда ищем возможности для выхода в новые сегменты. У нас есть много идей», — отметил он. Очевидно, двухдверная «Панамера» может появиться уже в следующем поколении семейства, то есть не ранее чем через три года.