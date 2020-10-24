Porsche оценила в рублях 700-сильные гибриды Panamera

Обновлённое 700-сильное семейство Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid больше не самое динамичное, ведь негибридная 630-сильная Panamera Turbo S легче на 300 килограммов, разменивает первую сотню с места на 0,1 секунды быстрее (за 3,1 секунды) и вдобавок стоит дешевле на 430 тысяч рублей.

Зато супергибридная Panamera способна проехать 50 километров по циклу WLTP, не задействуя двигатель внутреннего сгорания, а в смешанном цикле тяговый аккумулятор ёмкостью 17,9 киловатт-часа поможет экономить топливо. Вдобавок, версия Turbo S E-Hybrid выгоднее по налогу: заплатить придётся только за 571 «бензиновую» лошадиную силу.

Лифтбек Panamera Turbo S E-Hybrid обойдётся в 13,56 миллиона рублей, за универсал Sport Turismo придётся доплатить 160 тысяч рублей, переплата за лимузин Executive составит 1 миллион 80 тысяч рублей.