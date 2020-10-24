Porsche оценила в рублях 700-сильные гибриды Panamera

Обновлённое 700-сильное семейство Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid больше не самое динамичное, ведь негибридная 630-сильная Panamera Turbo S легче на 300 килограммов, разменивает первую сотню с места на 0,1 секунды быстрее (за 3,1 секунды) и вдобавок стоит дешевле на 430 тысяч рублей.
Зато супергибридная Panamera способна проехать 50 километров по циклу WLTP, не задействуя двигатель внутреннего сгорания, а в смешанном цикле тяговый аккумулятор ёмкостью 17,9 киловатт-часа поможет экономить топливо. Вдобавок, версия Turbo S E-Hybrid выгоднее по налогу: заплатить придётся только за 571 «бензиновую» лошадиную силу.
Лифтбек Panamera Turbo S E-Hybrid обойдётся в 13,56 миллиона рублей, за универсал Sport Turismo придётся доплатить 160 тысяч рублей, переплата за лимузин Executive составит 1 миллион 80 тысяч рублей.
Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo
Вместе с 700-сильной топ-версией российская гамма пополнилась модификациями попроще: в конфигураторе появились обновлённые Panamera 4S и Panamera 4 E-Hybrid. Доработки свелись к апгрейду интерьера и экстерьера, а также перенастройке трансмиссии, благодаря чему модели стали динамичнее, не прибавив в мощности.
«Младшая» 462-сильная бензин-электрическая Panamera 4 E-Hybrid обзавелась увеличенной батареей, что позволило проезжать на электротяге до 56 километров по циклу WLTP. Цены варьируются в диапазоне от 8,47 до 9,14 миллиона рублей. Негибридная Panamera 4S в кузове лифтбек стоит от 8,68 миллиона рублей, универсал дороже на 200 тысяч рублей, а лимузин — на 930 тысяч рублей.
|Модификация
|мощность (в лошадиных силах)
|Цена (в рублях
|Panamera 4 E-Hybrid
|462
|от 8 470 000
|Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo
|462
|от 8 670 000
|Panamera 4 E-Hybrid Executive
|462
|от 9 140 000
|Panamera 4S
|440
|от 8 680 000
|Panamera 4S Sport Turismo
|440
|от 8 880 000
|Panamera 4S Executive
|440
|от 9 610 000
|Panamera Turbo S E-Hybrid
|700
|от 13 560 000
|Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo
|700
|от 13 720 000
|Panamera Turbo S E-Hybrid Executive
|700
|от 14 640 000
Приём заказов на обновлённые Porsche Panamera уже стартовал. С появлением девяти новых исполнений российский конфигуратор Panamera сформирован полностью. Поставки модернизированных семейств лифтбеков и универсалов в нашу страну начнутся до конца года.