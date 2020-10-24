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Porsche оценила в рублях 700-сильные гибриды Panamera

Немецкая фирма раскрыла рублевые цены девяти новых исполнений Panamera

© Обновленная Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive
Сергей Ильин
Российский офис Porsche оценил в рублях 700-сильные Panamera Turbo S E-Hybrid. После рестайлинга топ-версия стала мощнее, обзавелась более ёмкой батареей и подорожала: теперь супергибриды стоят от 13 миллионов 560 тысяч рублей до 14 миллионов 640 тысяч рублей в зависимости от типа кузова.

Обновлённое 700-сильное семейство Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid больше не самое динамичное, ведь негибридная 630-сильная Panamera Turbo S легче на 300 килограммов, разменивает первую сотню с места на 0,1 секунды быстрее (за 3,1 секунды) и вдобавок стоит дешевле на 430 тысяч рублей.

Зато супергибридная Panamera способна проехать 50 километров по циклу WLTP, не задействуя двигатель внутреннего сгорания, а в смешанном цикле тяговый аккумулятор ёмкостью 17,9 киловатт-часа поможет экономить топливо. Вдобавок, версия Turbo S E-Hybrid выгоднее по налогу: заплатить придётся только за 571 «бензиновую» лошадиную силу.

Лифтбек Panamera Turbo S E-Hybrid обойдётся в 13,56 миллиона рублей, за универсал Sport Turismo придётся доплатить 160 тысяч рублей, переплата за лимузин Executive составит 1 миллион 80 тысяч рублей.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo

Вместе с 700-сильной топ-версией российская гамма пополнилась модификациями попроще: в конфигураторе появились обновлённые Panamera 4S и Panamera 4 E-Hybrid. Доработки свелись к апгрейду интерьера и экстерьера, а также перенастройке трансмиссии, благодаря чему модели стали динамичнее, не прибавив в мощности.

«Младшая» 462-сильная бензин-электрическая Panamera 4 E-Hybrid обзавелась увеличенной батареей, что позволило проезжать на электротяге до 56 километров по циклу WLTP. Цены варьируются в диапазоне от 8,47 до 9,14 миллиона рублей. Негибридная Panamera 4S в кузове лифтбек стоит от 8,68 миллиона рублей, универсал дороже на 200 тысяч рублей, а лимузин — на 930 тысяч рублей.

Модификациямощность (в лошадиных силах)Цена (в рублях
Panamera 4 E-Hybrid462от 8 470 000
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo462от 8 670 000
Panamera 4 E-Hybrid Executive462от 9 140 000
Panamera 4S440от 8 680 000
Panamera 4S Sport Turismo440от 8 880 000
Panamera 4S Executive440от 9 610 000
Panamera Turbo S E-Hybrid700от 13 560 000
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo700от 13 720 000
Panamera Turbo S E-Hybrid Executive700от 14 640 000

Приём заказов на обновлённые Porsche Panamera уже стартовал. С появлением девяти новых исполнений российский конфигуратор Panamera сформирован полностью. Поставки модернизированных семейств лифтбеков и универсалов в нашу страну начнутся до конца года.