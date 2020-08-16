Галерея: классика английских спортуниверсалов

Истинные британские шутинг-брейки — от Reliant до Aston Martin и Bentley

В настоящее время термин shooting brake, которым первоначально обозначались роскошные, спортивные и условно утилитарные трехдверки, обесценился. Им всё чаще называют обычные в общем-то универсалы со стремительным обликом. То ли дело настоящие шутинг-брейки с берегов Туманного Альбиона! Красивейшие, редчайшие, дорогущие, несущие в себе особый английский дух... Когда истинного джентльмена охватывает желание отправиться на охоту, он облачается в твидовый костюм типа того, что носил Соломин-Ватсон в незабвенной «Собаке Баскервилей», услужливо распахивает дверь багажника для своей собаки, бережно укладывает рядом ружье от James Purdey & Sons или Holland & Holland и с благоговейным трепетом садится за руль автомобиля, который вы вряд ли когда-либо видели.