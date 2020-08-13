Porsche Panamera проехала Нюрбургринг быстрее Chevrolet Corvette

Во время заезда за рулем Porsche Panamera находился Ларс Керн, заводской тест-пилот, который уже неоднократно показывал высокие результаты на «Северной Петле». Так, в сентябре 2017 года он установил рекорд круга на серийном Porsche 911 GT2 RS, а через год, пересев на 911 GT2 RS MR, побил лучшее время в категории машин с допуском на обычные дороги. Результат Панамеры на полном круге — 7 минут 29,81 секунды, то есть хэтчбек оказался на доли секунды быстрее среднемоторного Chevrolet Corvette Z51.
Автомобиль максимально близок к серийному. В списке доработок: гоночный ковш на месте водительского кресла, каркас безопасности и шины Michelin Pilot Sport Cup 2. Их, к слову, можно будет заказать и для обычной машины, но за доплату. Для модели предусмотрены изменения в шасси, настройках двигателя и алгоритме работы электромеханических стабилизаторов поперечной устойчивости.
Прежнее достижение Porsche Panamera — 7 минут 38,46 секунды — тоже заслуга Крена. Такое время он показал в 2016 году на Turbo-версии хэтчбека с 4,0-литровым V8 мощностью 550 лошадиных сил. Сейчас же результат удалось улучшить на целых 13 секунды и даже побить действующий рекорд Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ (7:30.11)