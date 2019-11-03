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20:20

Видео: дрэг-гонка универсалов Panamera Turbo S E-Hybrid против Mercedes-AMG E 63 S

Канал carwow сравнил динамику «заряженных» «сараев» из Штутгарта

© car wow, YouTube-Channel
Британские блогеры carwow свели в дуэли немецкие высокопроизводительные двухобъёмники — универсалы Porsche Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid и Mercedes-AMG E 63 S Estate. Соперники сразились в трёх дисциплинах — старте с места, разгоне с хода с 80 километров в час и торможении со 113 километров в час.

По заводским характеристикам универсалы близки: оба стабильно входят в список самых быстрых серийных «вагонов», оба полноприводные и оснащаются 4,0-литровыми «битурбовосьмёрками».

Под капотом Panamera Turbo S E-Hybrid электрифицированная силовая установка, состоящая из 550-сильного V8 с крутящим моментом 770 Нм и 136-сильного электромотора с пиковым моментом 400 Нм. Оберегая восьмиступенчатый преселективный «робот» PDK, инженеры Porsche ограничили общую отдачу 680 лошадиными силами и 1000 Нм крутящего момента. Хотя разгон 0-100 километров в час занимает 3,4 секунды, гибридизация увеличила массу «Панамеры» до 2 325 килограммов.

Mercedes-AMG E 63 S Estate лишён электродвигателя и весит 1995 килограммов. Универсал выдаёт 612 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться с места до 100 километров в час за 3,5 секунды. Оба двухобъёмника укомплектованы углеродо-керамическими тормозами, что позволяет объективно сравнить эффективность замедления.

На дистанции четверть мили двух дуэлянтов разделили 0,2 секунды — менее корпуса автомобиля. При старте с 50 миль в час ключевую роль сыграла расторопность трансмиссии.

Состязание carwow подчеркнуло недостатки современных силовых установок, но экологические стандарты вынуждают новинки, например Audi RS6 Avant переходить на гибридную тягу.