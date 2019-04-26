Итальянское ателье построит двухдверную «Панамеру»

Подробностей о проекте пока нет. Известно лишь, что вместо четырех боковых дверей Panamera, или Panamera Sport Turismo, получит две. Изготовлены они из углепластика и, предположительно, открываться будут вверх, как у классического Mercedes-Benz 300 SL или Lamborghini Marzal.