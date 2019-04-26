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17:34

Итальянское ателье построит двухдверную «Панамеру»

Универсал получит две огромные боковые двери

Кузовное ателье Castagna Milano показало тизер своего нового проекта — двухдверного Porsche Panamera Vistotal. Вдохновением для автомобиля послужит экспериментальный Lamborghini Marzal 1967 года, в частности, его огромные двери типа «крыло чайки».
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Подробностей о проекте пока нет. Известно лишь, что вместо четырех боковых дверей Panamera, или Panamera Sport Turismo, получит две. Изготовлены они из углепластика и, предположительно, открываться будут вверх, как у классического Mercedes-Benz 300 SL или Lamborghini Marzal.

Castagna Fiat 1100 E Vistotal

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Термин Vistotal или Vutotal раньше использовался для особой системы остекления автомобилей, которой не нужны традиционные каркасы и стойки. Vistotal представлял собой толстое закаленное стекло: оно крепилось к шасси с помощью специальных элементов и становилось частью силовой структуры. Такое остекление можно встретить на работах ателье 1960-х годов, например, Castagna Fiat 1100 E Vistotal.

В декабре прошлого года ателье Castagna заявило, что построит вседорожный универсал на базе растянутого седана Audi A8 предыдущего поколения. Предполагалось, что автомобиль получит 6,3-литровый атмосферный W12 мощностью 500 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом». Но пока реальный автомобиль так и не появился.

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