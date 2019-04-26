Итальянское ателье построит двухдверную «Панамеру»

Подробностей о проекте пока нет. Известно лишь, что вместо четырех боковых дверей Panamera, или Panamera Sport Turismo, получит две. Изготовлены они из углепластика и, предположительно, открываться будут вверх, как у классического Mercedes-Benz 300 SL или Lamborghini Marzal.
Термин Vistotal или Vutotal раньше использовался для особой системы остекления автомобилей, которой не нужны традиционные каркасы и стойки. Vistotal представлял собой толстое закаленное стекло: оно крепилось к шасси с помощью специальных элементов и становилось частью силовой структуры. Такое остекление можно встретить на работах ателье 1960-х годов, например, Castagna Fiat 1100 E Vistotal.
В декабре прошлого года ателье Castagna заявило, что построит вседорожный универсал на базе растянутого седана Audi A8 предыдущего поколения. Предполагалось, что автомобиль получит 6,3-литровый атмосферный W12 мощностью 500 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента, совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом». Но пока реальный автомобиль так и не появился.