Производство популярной модели Fiat поставят на паузу

В профсоюзе рассказали, что Stellantis назвал необходимость приостановки производства «адаптацией к текущим рыночным условиям» и «эффективным управлением ресурсами». Вместе с выпуском Panda в ноябре будут остановлены и два предприятия в Термоли и Пратола-Серра, выпускающие двигатели.

Panda — одна из старейших моделей Fiat, которая производится с 1980 года. В 1983 году семейство компактного хэтчбека Fiat Panda расширилось за счет первой в истории модели версии с полным приводом, и в 2023-м в честь 40-летнего юбилея была представлена лимитированная серия Panda 4×40° на базе Panda Cross.