После введения ограничений на поездки в большинстве регионов мира время, которое водители ежедневно тратили на пробки, значительно сократилось. Исследование, организованное британской лизинговой компанией Vanarama, показывает, сколько времени сэкономили водители из-за пандемии в самых оживлённых городах мира. Основываясь на данных из навигационных систем, больше всего от пандемии выиграли автомобилисты в индийском Нью-Дели — 79 часов с марта по июль 2020 года, то есть более трёх дней.
В Париже сэкономленное водителями время составляет 69 часов, за ним следует Сан-Паулу с 63 часами. Жители Нью-Йорка выиграли благодаря пандемии 58 часов свободного времени, а в Лос-Анджелесе водители сэкономили 43 часа. Отсутствие привычного трафика также оказало беспрецедентное влияние на качество воздуха: в таких городах, как Нью-Дели, Сан-Паулу и Пекин небоскребы оставались неожиданно чистыми. Впрочем, исследователи отмечают, что с июля загруженность дорог уже выросла на 17%.