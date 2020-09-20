После введения ограничений на поездки в большинстве регионов мира время, которое водители ежедневно тратили на пробки, значительно сократилось. Исследование, организованное британской лизинговой компанией Vanarama, показывает, сколько времени сэкономили водители из-за пандемии в самых оживлённых городах мира. Основываясь на данных из навигационных систем, больше всего от пандемии выиграли автомобилисты в индийском Нью-Дели — 79 часов с марта по июль 2020 года, то есть более трёх дней.