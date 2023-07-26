В России появился электроседан Toyota bZ3 за 4 миллиона рублей

В России появился электроседан Toyota bZ3 за 4 миллиона рублейБатарейную модель выпускают на предприятии китайского концерна FAW
В российском автосалоне продают новый электрический седан Toyota bZ3 за 4 150 000 рублей. По данным издания «Российская газета», электромобиль в единственном экземпляре привез один из крупных дилерских центров. К покупке доступна модель 2023 года без пробега и в максимально возможной комплектации. Ознакомиться с доступным предложением можно на официальном сайте автосалона.
У российского продавца в наличии Toyota bZ3 в комплектации Premium, которая предусматривает наличие зимнего пакета, большого сенсорного экрана мультимедийной системы, функции управления поворотниками с помощью рулевых спиц и рукоятки отпирания дверных замков, встроенных в подлокотники. Кроме того, в комплекте с электромобилем идет зарядная станция.
В основе Toyota bZ3 лежит модельная платформе e-TNGA. При длине в 4725 миллиметров габариты колесной базы составляют 2880 миллиметров. Таким образом, японский электроседан сопоставим по размерам с Tesla Model 3.
В движение bZ3 приводит один электромотор, отдача которого составляет 245 лошадиных сил. На одном заряде аккумуляторов модель может проехать около 600 километров. Приобрести японский электроседан у российского дилера можно за 4 150 000 рублей.
Накануне в Россию привезли дешевый иранский седан IKCO Soren+. Рестайлинговую версию модели, построенную на базе Peugeot 405 образца конца 80-х годов прошлого века, оценили в 1,35 миллиона рублей.