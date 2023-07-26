В России появился электроседан Toyota bZ3 за 4 миллиона рублей

Батарейную модель выпускают на предприятии китайского концерна FAW

В российском автосалоне продают новый электрический седан Toyota bZ3 за 4 150 000 рублей. По данным издания «Российская газета», электромобиль в единственном экземпляре привез один из крупных дилерских центров. К покупке доступна модель 2023 года без пробега и в максимально возможной комплектации. Ознакомиться с доступным предложением можно на официальном сайте автосалона.