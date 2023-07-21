В России продают новый Volkswagen Passat. Очень дорого

В России продают новый Volkswagen Passat. Очень дорогоУ продавца в наличии полный комплект документов и ключей
В России продают Volkswagen Passat 2023 года за 5 000 000 рублей. Седан в единственном экземпляре привез по схеме параллельного импорта один из дилеров. Ознакомиться с доступным предложением переднеприводного седана в максимальной комплектации можно на популярном сайте объявлений.
По словам продавца, у него в наличии новый Volkswagen Passat в топовом исполнении. Максимальная комплектация подразумевает наличие адаптивного круиз-контроля, панорамной крыши, вентиляции сидений, трехзонного круиз-контроля, мультимедийной системы с функцией CarPlay и множества других опций.
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В движение переднеприводный Passat приводит двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 190 лошадиных сил. Пару агрегату составляет семиступенчатая роботизированная трансмиссия. Приобрести новый Volkswagen Passat с полным набором документов и ключей можно за 5 000 000 рублей.
Накануне один из столичных дилеров выставил на продажу 320-сильный Volkswagen Golf R восьмого поколения. «Заряженный» хэтчбек продавец оценил в 8,25 миллиона рублей.