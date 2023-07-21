В России продают новый Volkswagen Passat. Очень дорого

У продавца в наличии полный комплект документов и ключей

В России продают Volkswagen Passat 2023 года за 5 000 000 рублей. Седан в единственном экземпляре привез по схеме параллельного импорта один из дилеров. Ознакомиться с доступным предложением переднеприводного седана в максимальной комплектации можно на популярном сайте объявлений.