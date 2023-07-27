В Россию привезли новый внедорожник Nissan Terra

В Россию привезли новый внедорожник Nissan TerraМодель выпускают для китайского рынка на совместном предприятии Dongfeng Nissan
В российском автосалоне продают новый внедорожник Nissan Terra за 4 700 000 рублей. По данным издания «Российская газета», автомобиль из Китая привез по схеме параллельного импорта один из крупных отечественных дилеров. Переднеприводный автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором, кожаным салоном и множеством водительских ассистентов. Ознакомиться с подробностями предложения можно на популярной интернет-площадке по продаже транспортных средств.
Габариты Nissan Terra составляют 4882 миллиметра в длину при 2850-миллиметровой колесной базе. При этом дорожный просвет равен 225 миллиметрам. В списке опций внедорожника присутствует задний парктроник, функция запуска двигателя с кнопки, кожаный салон, а также рейлинги на крыше, датчики давления в шинах, системы курсовой устойчивости и помощи при подъеме.
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В движение внедорожник приводит 2,5-литровый двигатель, отдача которого составляет 193 лошадиные силы и 245 Нм крутящего момента. Пару агрегату, который работает на банзине АИ-92, составляет семиступенчатый автомат. Приобрести японский Nissan Terra, собранный в Китае, у российского продавца можно за 4,7 миллиона рублей.
Накануне российский дилер привез новый электрический седан Toyota bZ3. Батарейную новинку в максимальной комплектации оценили в четыре миллиона рублей.