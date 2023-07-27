В Россию привезли новый внедорожник Nissan Terra

Модель выпускают для китайского рынка на совместном предприятии Dongfeng Nissan

В российском автосалоне продают новый внедорожник Nissan Terra за 4 700 000 рублей. По данным издания «Российская газета», автомобиль из Китая привез по схеме параллельного импорта один из крупных отечественных дилеров. Переднеприводный автомобиль оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором, кожаным салоном и множеством водительских ассистентов. Ознакомиться с подробностями предложения можно на популярной интернет-площадке по продаже транспортных средств.