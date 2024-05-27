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Новости
Опубликовано 27 мая 2024, 18:51
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На подмосковной штрафстоянке сгорели девять автомобилей

Огонь охватил площадь более ста квадратных метров
На штрафстоянке в Московской области сгорели девять легковых автомобилей. По данным пресс-службы МЧС России, возгорание произошло на специализированной парковке в Мытищах. Экстренным служба удалось локализовать и потушить пожар. Все транспортные средства, охваченные пламенем, не подлежат восстановлению. Что стало причиной возникновения пожара, пока неизвестно.
На подмосковной штрафстоянке сгорели девять автомобилей
© МЧС России
Анастасия Мельник

По данным МЧС, возгорание произошло на штрафстоянке, расположенной в Мытищах на улице Борисовка. Очевидцы сообщили, что перед возгоранием произошло два хлопка, после чего припаркованные машины объяло пламя. Пожар распространился на площади 150 квадратных метрах. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Судя по фотографиям, в результате пожара дотла выгорели Opel Astra, Volkswagen Polo, а также Renault Kangoo и Toyota Celica седьмого поколения. Другие автомобили, пострадавшие из-за возгорания, разобрать невозможно.

В 2022 году на парковке возле спортивного стадиона сгорели 11 автомобилей. Возгорание произошло из-за автовладельца, который решил устроить барбекю в грузовой платформе пикапа.

Источник:МЧС России
Автор:Анастасия Мельник
Тег:
#Россия