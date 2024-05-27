На подмосковной штрафстоянке сгорели девять автомобилей

По данным МЧС, возгорание произошло на штрафстоянке, расположенной в Мытищах на улице Борисовка. Очевидцы сообщили, что перед возгоранием произошло два хлопка, после чего припаркованные машины объяло пламя. Пожар распространился на площади 150 квадратных метрах. По предварительным данным, никто не пострадал.