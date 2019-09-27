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15:13

Видео: водитель кроссовера 15 раз пытался припарковаться. Но так и не смог

Ролик снят в китайском городе Хуайхуа

На китайском сервисе микроблогов Sina Weibo появилось видео из городского округа Хуайхуа в провинции Хунань, на котором видно, как владелец кроссовера 15 раз пытается припарковаться. Ему это так и не удается, и машину оставляют поперек разметки.

Владелец кроссовера пытался встать на свободное место между тележкой и припаркованным автомобилем. Однако он так и смог выбрать нужный угол и вывернуть руль в нужный момент, чтобы машина встала точно в пределах разметки. В итого, водитель решил больше не мучаться и поставил вседорожник в другом месте.

В 2018 году в Сети выложили похожий ролик, но снятый в Великобритании. В городе Фарнборо мужчина и женщина пытались припарковать хэтчбек Honda Civic в течение восьми минут, но это им так и не удалось.