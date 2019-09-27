Видео: водитель кроссовера 15 раз пытался припарковаться. Но так и не смог

Владелец кроссовера пытался встать на свободное место между тележкой и припаркованным автомобилем. Однако он так и смог выбрать нужный угол и вывернуть руль в нужный момент, чтобы машина встала точно в пределах разметки. В итого, водитель решил больше не мучаться и поставил вседорожник в другом месте.