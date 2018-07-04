Американец оплатил штраф за парковку спустя 44 года

Житель Огайо заплатил штраф за нарушение правил парковки спустя 44 года после получения талона. Он отправил письмо в полицейский департамент Минерсвилла, в котором написал, что все годы его мучило чувство вины, и приложил к нему пять долларов. Об этом пишет Associated Press.

По словам начальника полиции Майкла Комбса, письмо было следующего содержания: «Уважаемый департамент полиции, более 40 лет я хранил этот парковочный талон, и все собирался его оплатить. Простите, что не дают полную информацию о себе. С Уважением, Дэйв».

Парковочный талон был выписан в 1974 году. Сумма штрафа составила два доллара (три доллара нарушитель добавил в качестве компенсации). Сейчас подобное нарушение оценивается в 20 долларов.

В декабре прошлого года департамент полиции штата Миннесота получил необычное письмо от анонимного отправителя, в котором находилась одна тысяча долларов и записка с извинениями за аварию 30-летней давности. Автор письма рассказал, что ночью 1985 или 1986 года врезался в припаркованный автомобиль и покинул место аварии, не оставив о себе никакой информации.