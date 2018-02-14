Компания Partisan придумала электрический автомобиль для первых лиц государств

Пульс

Немецкая фирма разработала внедорожник для кремлевского кортежа

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14 февраля 2018

Компания Partisan Motors подготовила электрический внедорожник под названием Kremlin, который предлагается использовать в качестве машины сопровождения кортежей первых лиц государств. Автомобиль разработан немецким конструктором русского происхождения Юрием Постниковым.

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Внедорожник имеет кузов из высокопрочных стальных профилей замкнутого прямоугольного сечения, пневматическую подвеску, четыре электромотора (по одному на каждое колесо) силовую установку с газотурбинным генератором, используемую для подзарядки батарей в пути, а также двойное днище, внутри которого находится блок аккумуляторов.

Как заявляет разработчик, бронированный по высшему классу Partisan Kremlin будет обладать разгонной динамикой суперкара. При этом точные технические и динамические характеристики машины не уточняются.

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Конструкция машины позволяет установить противоминный экран в нижней части автомобиля и бронированные кузовные панели.

Первый внедорожник Partisan показали в октябре прошлого года. Это был 4,72-метровый автомобиль под названием One и 150-сильным турбодизелем Fiat объемом 2,8 литра, работающим в паре с электромотором. Версия Kremlin представляет собой длиннобазную пятидверную модификацию этой машины.

Разработчики заявляли, что готовы дать 100-летнюю гарантию на свой автомобиль.

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