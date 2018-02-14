Немецкая фирма разработала внедорожник для кремлевского кортежа

Компания Partisan Motors подготовила электрический внедорожник под названием Kremlin, который предлагается использовать в качестве машины сопровождения кортежей первых лиц государств. Автомобиль разработан немецким конструктором русского происхождения Юрием Постниковым.

Внедорожник имеет кузов из высокопрочных стальных профилей замкнутого прямоугольного сечения, пневматическую подвеску, четыре электромотора (по одному на каждое колесо) силовую установку с газотурбинным генератором, используемую для подзарядки батарей в пути, а также двойное днище, внутри которого находится блок аккумуляторов.

Как заявляет разработчик, бронированный по высшему классу Partisan Kremlin будет обладать разгонной динамикой суперкара. При этом точные технические и динамические характеристики машины не уточняются.

Конструкция машины позволяет установить противоминный экран в нижней части автомобиля и бронированные кузовные панели.

Первый внедорожник Partisan показали в октябре прошлого года. Это был 4,72-метровый автомобиль под названием One и 150-сильным турбодизелем Fiat объемом 2,8 литра, работающим в паре с электромотором. Версия Kremlin представляет собой длиннобазную пятидверную модификацию этой машины.

Разработчики заявляли, что готовы дать 100-летнюю гарантию на свой автомобиль.

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