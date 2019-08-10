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16:00

Австралийцы сделали ретроприцеп для патриотов

X1-N Desert Ops будет выпущен всего в 20 экземплярах

Австралийская компания Patriot Campers выпустит ограниченным тиражом новую модификацию брутального прицепа X1-N под названием Desert Ops.

Несмотря на то, что X1-N стилизован под армейскую технику, он представляет собой прицеп вполне гражданского назначения. Версия Desert Ops отличается стилизацией под ретро и может похвастать тем же функционалом, что и обычные модификации: грузовой платформой, на которой можно перевозить всё что угодно багаж, велосипеды, байдарки и различные типы палаток.

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X1-N длиной 3,6 метра и шириной 1,8 метра весит 828 килограммов. 155-литровый резервуар для воды расположен под полом ради уменьшения центра тяжести прицепа. С одной стороны можно найти плиту для приготовления пищи, раковину для мытья рук, холодильник и шкафы для хранения посуды. С другой стороны у X1-N есть много ёмкостей для вещей и предметов первой необходимости, а также душ.

Одной из наиболее интересных особенностей прицепа является раскладной навес на 270 градусов, который охватывает зону кухни и заднюю часть, обеспечивая при этом защищённое от дождя пространство для развлечений. Стоимость стандартного X1-N составляет 30 900 долларов, но модификация Desert Ops в ретростиле и на 35-дюймовых колёсах дороже ещё на тысячу.