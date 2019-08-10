Австралийцы сделали ретроприцеп для патриотов

Несмотря на то, что X1-N стилизован под армейскую технику, он представляет собой прицеп вполне гражданского назначения. Версия Desert Ops отличается стилизацией под ретро и может похвастать тем же функционалом, что и обычные модификации: грузовой платформой, на которой можно перевозить всё что угодно — багаж, велосипеды, байдарки и различные типы палаток.