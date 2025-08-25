УАЗ раскрыл срок дебюта «Патриота» с китайским турбодизелем

В апреле дизельным двигателем 2.0 от «восточного партнера» и шестиступенчатой «механикой» обзавелся грузовичок «Профи», напомнил Спирин. «До конца этого года планируем ввести их на конвейер и для УАЗ «Патриот», — добавил глава автозавода.

«Профи» оборудовали турбированным дизелем, развивающим 136 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. МКПП, составляющая ему пару, тоже китайского происхождения и изготавливается на ЗМЗ по лицензии.