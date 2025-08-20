УАЗы получат улучшенный двигатель осенью

УАЗы получат улучшенный двигатель осеньюАвтогигант доработает «атмосферник» 2.7
Двигатель ZMZ Pro объемом 2,7 литра развивает 149,6 лошадиной силы и ставится на «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер». УАЗ отмечает, что улучшения «позволят кардинально повысить степень герметичности агрегата и запас надежности». По данным «Российской газеты», речь идет об увеличении числа точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.
Кроме того, УАЗ работает над «Патриотом» с новым турбодизелем. Это модификация со связкой китайского мотора JAC объемом 2,0 литра, выпускающегося в России, и шестиступенчатой механической коробки передач производства ЗМЗ.
Ожидается, что новым агрегатом флагман обзаведется до конца нынешнего года, и на эту версию будет приходиться от 15 до 20 процентов продаж.
УАЗ запланировал крупные вложения в модернизацию производства — в течение пары лет на развитие и расширение потратят 18 миллиардов рублей. Инвестиции будут поступать от материнской компании Sollers.