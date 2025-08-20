Новости
Опубликовано 20 августа 2025, 13:01
1 мин.

УАЗы получат улучшенный двигатель осенью

Автогигант доработает «атмосферник» 2.7
УАЗы скоро начнут оснащать улучшенным мотором ЗМЗ. Ульяновский автозавод работает над модернизированной версией 2,7-литрового «атмосферника» ZMZ Pro мощностью 150 лошадиных сил. Сейчас агрегат проходит стендовые испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя. Если все пойдет по плану, его введут к эксплуатацию осенью — возможно, уже в середине сентября, как пишет «Российской газета» со ссылкой на инсайдеров.
УАЗ Патриот
УАЗ Патриот
© УАЗ
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Двигатель ZMZ Pro объемом 2,7 литра развивает 149,6 лошадиной силы и ставится на «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер». УАЗ отмечает, что улучшения «позволят кардинально повысить степень герметичности агрегата и запас надежности». По данным «Российской газеты», речь идет об увеличении числа точек крепления по периметру клапанной крышки и в промежутках между отверстиями свечных колодцев.

Кроме того, УАЗ работает над «Патриотом» с новым турбодизелем. Это модификация со связкой китайского мотора JAC объемом 2,0 литра, выпускающегося в России, и шестиступенчатой механической коробки передач производства ЗМЗ.

Читайте на тему:

Ожидается, что новым агрегатом флагман обзаведется до конца нынешнего года, и на эту версию будет приходиться от 15 до 20 процентов продаж.

УАЗ запланировал крупные вложения в модернизацию производства — в течение пары лет на развитие и расширение потратят 18 миллиардов рублей. Инвестиции будут поступать от материнской компании Sollers.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#UAZ
#Внедорожники
#Россия